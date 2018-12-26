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أسعار الذهب ترتفع اليوم لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل تراجع الشهية للمخاطرة

أسعار الذهب ترتفع اليوم لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل تراجع الشهية للمخاطرة
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