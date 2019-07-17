أسعار الذهب تهبط مع ارتفاع الدولار في ظل مخاوف التجارة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، بينما كانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وفي ظل ضبابية واسعة بشان التجارة بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.3 بالمئة إلى 1406.40 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى شركة التداولات جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلا، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة".

وأضاف أيضا أن "الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أي تسوية في الوقت الحالي والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب لا سيما الصين".

لكن الإقبال على المعدن الأصفر تأثر سلبا، إذ ربح الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران، مما يُضاف إلى دلائل في الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن.

لكن البيانات لم تؤثر تقريبا على تكهنات السوق بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.60 دولار للأوقية، وحومت الأسعار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 15.69 دولار والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وربح البلاتين 0.1 بالمئة إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1523.11 دولار للأوقية.