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أسعار الذهب تهبط مع مكاسب الدولار وصعود الأسهم الأوروبية

أسعار الذهب تهبط مع مكاسب الدولار وصعود الأسهم الأوروبية
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