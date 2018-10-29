أسعار الذهب تهبط مع مكاسب الدولار وصعود الأسهم الأوروبية

انخفض الذهب الاثنين، مبتعدا عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وصعدت الأسهم الأوروبية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1230.08 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يوليو تموز يوم الجمعة عند 1243.32 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1232 دولارا للأونصة.

وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم بفضل تقارير إيجابية لنتائج أعمال الشركات وارتياح جراء تجنب إيطاليا خفضا للتصنيف الائتماني مما ساعد الأسهم على التعافي من عمليات بيع دفعتها إلى مستويات لم تُسجل منذ ديسمبر كانون الأول 2016.

كما قلص ارتفاع الدولار من جاذبية المعدن النفيس، واتجهت العملة الأمريكية مجددا صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي بلغته يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى بخلاف العملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1150.50 دولار للأونصة في الأسبوع الماضي، 0.4% إلى 1109.25 دولار للأونصة ، فيما صعد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 837.80 دولار للأونصة.

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