أسعار الذهب تهبط والأسهم ترتفع بفضل تفاؤل التجارة

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.60 دولار للأوقية (الأونصة).

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1346.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن اينس المدير المشارك لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "ارتفعت أسواق الأسهم بسبب تغريدة الرئيس الأمريكي الليلة الماضية، والتي أزاحت قدرا كبيرا من الشكوك من السوق".

وقفزت أسواق الأسهم بعد أن قالت واشنطن إنها ستستأنف محادثات التجارة مع بكين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن يقتدي البنك المركزي الأمريكي بنظيره الأوروبي ويفتح الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وإن فريقيهما سيستأنفان محادثات التجارة بعد توقف طويل بهدف الإعداد لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.93 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 800.71 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1491.80 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1496.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.