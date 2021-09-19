أسعار الذهب في الإمارات تستقر اليوم

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (19 سبتمبر) حتى الساعة 10:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.
استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (19 سبتمبر) حتى الساعة 10:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.25 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 189.98 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 181.35درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.44درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.90 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.62 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,445درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,451 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 207,249 درهم إماراتي
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