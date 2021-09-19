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أسعار الذهب في الإمارات تستقر اليوم

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:58
أسعار الذهب في الإمارات تستقر اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.25 درهم إماراتي 
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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  (19 سبتمبر) حتى الساعة 10:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  (19 سبتمبر) حتى الساعة 10:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.25 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 189.98 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  181.35درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  155.44درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.90 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.62 درهم إماراتي 

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  • اسعار أوقية الذهب 6,445درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب 1,451  درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 207,249 درهم إماراتي     

    الذهب في الإمارات

كلمات دالة:الذهب في الإمارات

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