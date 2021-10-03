  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:03
أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.10 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات مطلع أكتوبر  (الثالث من أكتوبر )  حتى الساعة 8:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات مطلع أكتوبر  (الثالث من أكتوبر )  حتى الساعة 8:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً من جديد اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.10 درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو  190.76 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.09 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  156.08 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  121.39 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو   104.05 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب  6,472 درهم إماراتي      
  • اسعار جنيه الذهب 1,457  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب  208,100 درهم إماراتي     
     
كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهب في الإماراتالذهب في الإمارات

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...