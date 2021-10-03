أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات مطلع أكتوبر (الثالث من أكتوبر ) حتى الساعة 8:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات مطلع أكتوبر (الثالث من أكتوبر ) حتى الساعة 8:48 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.10 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 190.76 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.09 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 156.08 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.39 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 104.05 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,472 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,457 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 208,100 درهم إماراتي
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