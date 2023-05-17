  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 05:44
أسعار الذهب في سوريا
أسعار الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 17 مايو، تراجع نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية على الرغم من استقرار سعر الدولار في ظل تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,989.40 دولار للأوقية.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 17 مايو 2023أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 17 مايو 2023

 

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 580,000 ليرة للشراء، مقابل 586,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 533,000 ليرة للشراء، مقابل 539,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 509,000 ليرة للشراء، مقابل 515,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 437,000 ليرة للشراء، مقابل 441,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 370,000 ليرة للشراء، مقابل 374,000 ليرة للبيع.

اقرأ أيضاً.. سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 17 مايو 2023.

كلمات دالة:أسعار الذهب في سورياأسعار الذهب في سوريا اليومسعر الذهب في سوريا

مواضيع ممكن أن تعجبك

خبر عاجل
Off

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...