أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 17 مايو، تراجع نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية على الرغم من استقرار سعر الدولار في ظل تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,989.40 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 580,000 ليرة للشراء، مقابل 586,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 533,000 ليرة للشراء، مقابل 539,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 509,000 ليرة للشراء، مقابل 515,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 437,000 ليرة للشراء، مقابل 441,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 370,000 ليرة للشراء، مقابل 374,000 ليرة للبيع.

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