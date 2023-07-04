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أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 07:15
الذهب في سوريا اليوم
الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 4 يوليو، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع صعود سعر الدولار وبالتزامن مع تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,926.73 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 569,000 ليرة للشراء، مقابل 575,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 523,000 ليرة للشراء، مقابل 529,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 500,000 ليرة للشراء، مقابل 505,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 429,000 ليرة للشراء، مقابل 433,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 363,000 ليرة للشراء، مقابل 367,000 ليرة للبيع.

 

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