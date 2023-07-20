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أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 20 يوليو 2023

تاريخ النشر: 20 تمّوز / يوليو 2023 - 05:56
الذهب في سوريا اليوم
الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الخميس 20 يوليو، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع تباين سعر الدولار وتزامناً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,981.68 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 733,000 ليرة للشراء، مقابل 742,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 673,000 ليرة للشراء، مقابل 682,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 643,000 ليرة للشراء، مقابل 652,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 552,000 ليرة للشراء، مقابل 559,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 467,000 ليرة للشراء، مقابل 473,000 ليرة للبيع.

 

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