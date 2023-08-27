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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 27 آب / أغسطس 2023 - 05:55
أسعار الذهب في لبنان اليوم
أسعار الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الأحد 27 أغسطس، انخفاضاً طفيفاً مع بداية تعاملات  اليوم بالتزامن مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,915.55 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 924,941.75 ليرة لبنانية، بما يُعادل (61.59 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 847,863.27 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.45 دولار).
  • سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 809,324.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.89 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 693,706.31 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.19 دولار).
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 539,549.35 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (35.93 دولار).

 

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سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 عند 28,768,925.69 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,915.55 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس عند 6,474,592.24 ليرة، بما يُعادل (431.12 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في لبنان عند 924,941,749.00 ليرة، ما يُعادل 61,586.32 دولار.

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