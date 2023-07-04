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أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 07:00
الذهب في لبنان اليوم
الذهب في لبنان اليوم

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الثلاثاء 4 يوليو، ارتفاع طفيف مع بداية تعاملات  اليوم بالتزامن مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,926.40 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 928,170.05 ليرة لبنانية، بما يُعادل (61.94 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 850,822.55 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.77 دولار).
  • سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 812,148.79 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.19 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 696,127.54 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.45 دولار).
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 541,432.53 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.13 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 عند 28,869,337.15 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,926.40 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو عند 6,497,190.35 ليرة، بما يُعادل (433.52 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان عند 928,170,049.99 ليرة، ما يُعادل 61,935.15 دولار.

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