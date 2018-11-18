هل ستتغير أسعار العقارات في دبي عام 2019؟!

إمارة دبي

تراجعت أسعار المنازل على أساس سنوي في دبي بنسبة 5.6 في المائة حتى تشرين الأول / أكتوبر، مع انخفاض الأسعار بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، وفقاً لبحث جديد.

وقالت “بروبيرتي مونيتور”، منصة الأبحاث العقارية من كافنديش ماكسويل التي تتعقب أسعار مجموعة مختارة من العقارات السكنية والفلل /ومنازل تاون هاوس، إن أسعار المنازل في دبي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض أكثر حتى نهاية عام 2018 وبداية عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هناك ضغوطاً نزولية متزايدة على العقارات الممتازة على وجه الخصوص، وأن متوسط السعر المتداول للممتلكات السكنية في دبي يتجه نحو أقل من 2 مليون درهم (540.000 دولار)، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وأضافت أنه في أكتوبر، تجاوزت عمليات نقل السوق الثانوية للفلل النشاط على الخارطة، وازداد هذا الاتجاه اعتباراً من نوفمبر 2017 فصاعدًا.

ومع ذلك، بالنسبة للشقق، استمرت عمليات البيع على الخارطة في الهيمنة، على الرغم من أن حجم عمليات النقل للشقق قيد الإنشاء انخفض بنسبة 20% على أساس سنوي.

وقال التقرير أن أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر كانت أقل بنسبة 3.5 في المئة عن الربع السابق.

ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط سعر الشقة 1.9 مليون درهم، مقابل 2.1 مليون درهم قبل ثلاث سنوات. كما أشار إلى أن متوسط سعر الفيلا/ تاون هاوس كان 4.9 مليون درهم مقارنة مع 5.6 مليون درهم في سبتمبر 2015.

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