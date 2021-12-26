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أسعار العملات الرقمية: الأحمر يسيطر على السوق

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:43
أسعار العملات الرقمية: الأحمر يسيطر على السوق
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.29٪، بانخفاض قدره 0.36٪ خلال اليوم.   

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً طفيفاً حتى الساعة 8:42 صباحاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.34 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 1.30٪ عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.29٪، بانخفاض قدره 0.36٪ خلال اليوم.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.17 % لتسجل نحو 49,849  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.88%  لتسجل نحو 4,020 دولار.
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.86% لتسجل نحو 540 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9997 دولار. 
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.73% لتسجل نحو 192 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.04% لتسجل نحو 1.42 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.76% لتسجل نحو 0.913 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.999 دولار. 
  • ارتفع  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 96 دولار.
  • انخفض  سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 28 دولار.
أسعار العملات الرقمية

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 

 

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كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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