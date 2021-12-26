أسعار العملات الرقمية: الأحمر يسيطر على السوق

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً طفيفاً حتى الساعة 8:42 صباحاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.34 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 1.30٪ عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.29٪، بانخفاض قدره 0.36٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.17 % لتسجل نحو 49,849 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.88% لتسجل نحو 4,020 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.86% لتسجل نحو 540 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.73% لتسجل نحو 192 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.04% لتسجل نحو 1.42 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.76% لتسجل نحو 0.913 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.999 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 96 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 28 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

