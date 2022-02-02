أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.63 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 7.29% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.01%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.66% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.37% لتسجل نحو 38,300 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.39% لتسجل نحو 2,749 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.70% لتسجل نحو 379 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.50% لتسجل نحو 1.06 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.96% لتسجل نحو 108 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.83% لتسجل نحو 0.6232 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.65% لتسجل نحو 51 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 3.15% لتسجل نحو 20 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية