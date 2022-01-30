العملات الرقمية في أسبوع: عُمان تخطط لتنظيم القطاع

تبدو أسواق العملات الرقمية مزدانة باللون الأخضر في عام 2022 حتى الآن. بينما اقترح البنك المركزي الروسي حظراً كاملاً على العملات الرقمية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتبع عُمان نهجًا إيجابيًا آخر تجاه مجال العملات الرقمية من خلال دعوة شركات العملات الرقمية والبلوك تشين للمساعدة في إنشاء إطار تنظيمي لجميع الأصول الافتراضية.

أيضًا، من ناحية أخرى، تستكشف الأردن إمكانيات إصدار عملتها الرقمية الرسمية الخاصة بها!

عُمان تطلب مساعدة في وضع الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية



تريد حكومة سلطنة عمان تنظيم العملات الرقمية! حيث دعت هيئة أسواق المال (CMA)، بصفتها المنظم المالي العماني، شركات العملات الرقمية والبلوك تشين المهتمة بمساعدة السلطنة في إعداد إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، لتقديم عروضها قبل 23 مارس، 2022.

وفقًا لتقرير صادر عن Unlock media، ستشمل المرحلة الأولى منه "تحديد ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية من أجل وضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.

وستشمل المرحلة الثانية "توفير التدريب والدعم الفني لهيئة سوق المال وإعداد نماذج أدلة العمل ومقترحات للأنظمة التنظيمية لعمليات الإشراف على الترخيص وعمليات اللوائح".

في ديسمبر الماضي، وقعت المجموعة العمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المجموعة العمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صفقات لاستثمار اثنتين منها مع شركات بلوك تشين. تهدف إلى توسيع محفظة استثمارات الشركة من خلال الاستثمار في شركة بلوك تشين المعروفة باسم سلاسل الكتل للتعاون مع عمانتل للعمل في مشاريع إنترنت الأشياء (IoT).

الفردان للصرافة الإماراتية تعلن عن شراكتها مع ريبل نت



تعاونت شركة منصة الفردان لتحويل الأموال في الإمارات العربية المتحدة مع شركة ريبل بلوك تشين لتقديم تحويلات في الوقت الفعلي للمعاملات عبر الحدود. هذا يعني أن شركة الفردان للصرافة ستنضم إلى ريبل نت كلاود، وهي شبكة الريبل المالية العالمية القائمة على الكلاود، والتي توفر اتصالات بمئات المؤسسات المالية حول العالم عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة وتجعل نقل الأموال أسرع وأرخص وأكثر موثوقية لك ولعملائك في جميع أنحاء العالم. أكثر من 55 دولة مع 120 زوج عملات. قال حسن الفردان الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة:

نحن نسير في المستقبل الرقمي والمدفوعات مدعومة بالتكنولوجيا المالية، التي أصبحت مفتاحًا للتطور في المنطقة. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم قنوات دفع جديدة وفرص تسمح للأشخاص تحويل الأموال بشكل أكثر أمانًا، مع مزيد من المرونة والراحة ".

الأردن يستكشف إطلاق أول عملة رقمية رقمية للبنك المركزي



يستكشف الأردن حاليًا إمكانيات إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، ومع ذلك، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، فإن هذه العملة الرقمية ستكون "مختلفة عن العملات الافتراضية ومدعومة بالدينار الأردني".

جدير بالذكر أن الأردن حظر التعامل بالعملات الافتراضية بسبب مخاوف تمويل الإرهاب.