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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يتعافى إلى 43 ألف دولار

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:08
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يتعافى إلى 43 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.54%، ما يعادل انخفاض قدره 0.11% عن اليوم الماضي. 

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس عشر من يناير) انتعاشاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.08 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.80% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.54%، ما يعادل انخفاض قدره 0.11% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.44% لتسجل نحو 43,254  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.41%  لتسجل نحو 3333 دولار.
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.29% لتسجل نحو 497 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.03% لتسجل نحو 150 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.93% لتسجل نحو 1.37 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.24% لتسجل نحو 0.7819 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 3.80% لتسجل نحو 85 دولار.
  • ارتفع سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 3.95% لتسجل نحو 28 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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