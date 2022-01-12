هل الوقت المناسب لشراء البيتكوين الآن؟

بدأت أسواق العملات الرقمية عام 2021 بقوة لكنها أنهتها بضعف. بينما كانت عملة البيتكوين في حالة انحدار سعرية منذ نوفمبر الماضي، يتساءل الجميع عما إذا كانت فرصة شراء جيدة أم لا.

عادة، يمكن أن تقدم فترات الركود هذه حركة استثمارية ذكية حيث يتم بيع البيتكوين بسعر منخفض. ومع ذلك، قد لا يوافق البعض ويستسلم للخوف وعدم اليقين والشك.

على الرغم من وجود العديد من الأسباب لهذا الانخفاض الحاد في سعر البيتكوين، سنبحث في هذه المقالة عما إذا كان يجب عليك شراء أو عدم شراء البيتكوين الآن؟

هل سينخفض ​​سعر البيتكوين أكثر؟



على الرغم من أن الإجابة المختصرة هي نعم، فقد تكون كذلك. على الرغم من حقيقة أن العديد من محللي العملات الرقمية توقعوا أن تصل عملة البيتكوين إلى ستة خانات بحلول ديسمبر الماضي، إلا أن توقعاتهم لم تتطابق مع الواقع على الإطلاق. في واقع الأمر، وصل شتاء العملات الرقمية منذ نوفمبر حيث كان سعر البيتكوين هبوطيًا تحت مستوى 50 ألف دولار بسبب حفنة من الأخبار السيئة التي أرسلت موجات من الخوف والصدمة في جميع أنحاء سوق العملات الرقمية.

الأمور على جبهة العملات البديلة لا تسير على نحو جيد أيضاً، حيث انخفض السوق بأكمله بنسبة 30٪ من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021. لسوء الحظ، أدى هذا إلى انتشار الخوف في أسواق العملات الرقمية على الرغم من أن العديد من مخزنين البيتكوين معتادون على هذه الانخفاضات السعرية.

لطالما تم وصف سوق العملات الرقمية على انه سوق "لا يمكن التنبؤ به". ومع ذلك ، يعتقد العديد من المحللين أن المزيد من الانخفاضات بسبب عمليات البيع الكبيرة يمكن أن تحدث في الشهر المقبل.



هل يجب عليك شراء البيتكوين الآن؟

بينما نعتقد أن كل متداول يجب أن يستفيد من حركات المد والجزر في السوق هذه، فإن الاستيقاظ لتجد عملات البيتكوين أرخص هو أمر رائع دائمًا اعتمادًا بالطبع على مدى تحملك للمخاطر والاضطرابات. على الرغم من أن هذا الانخفاض الأخير بالنسبة أثار قلق بعض المتداولين وذكر العديد منهم بانهيار العملة الرقمية الرائدة في عام 2018، حيث خسرت ما يقرب من 80٪ من قيمتها، إلا أن الاحتمال الأقوى أن BTC ستبقى دائمًا على قيد الحياة أعلى من 40 ألف دولار.

هناك قول شائع بين متداولي العملات الرقمية وهو "في الأسواق الصاعدة أنت تكتسب الفرص، بينما في الأسواق الهابطة تربح المال". نعتقد أن كلا من الأسواق الصاعدة والهابطة لديها أنواع مختلفة من فرص الاستثمار حتى عندما يسود التشاؤم في الأسواق الهابطة. إذا قررت شراء البيتكوين وكنت متداولًا يتجنب المخاطرة، فضع في اعتبارك أن أفضل استراتيجية استثمار هي تخزين العملات لفترات طويلة من الزمن. لذلك إذا كنت على استعداد لتخزين بعض عملات البيتكوين بينما سعرها في متناول الجميع، ولا تشعر بالحزن أو الأسف إذا رأيت السعر ينخفض ​​أكثر أو إذا كنت قادرًا على الاحتفاظ بعملاتك وعدم البيع لأشهر، فإن شراء بعضها قد يكون خياراً استثمارياً مناسباً لك. خلافًا لذلك، ربما يتعين عليك انتظار إشارات أوضح لاتجاه الأسواق.

تمامًا مثل أي استثمارات أخرى، تتمتع عملة البيتكوين ببعض نقاط القوة والضعف. في حين أن مخططات البيتكوين اليومية قد تبدو مخيفة ومقلقة لأنها تظهر باللون الأحمر، فإننا نعتقد أنه في حال ساورتك الشكوك قم بالنظر للصورة الأشمل لسوق العملات. حيث أنه على الرغم من أن العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد تراجعت ما يقرب من 36٪ منذ ذروتها في عام 2021. ومع ذلك، لا تزال BTC أعلى بنسبة 22.26٪ على أساس سنوي.

من الناحية الواقعية، لا يمثل كل تراجع للأسعار فرصة شراء جيدة، لذلك ننصحك بإجراء عملية البحث الخاص بك حول حالة سوق البيتكوين يوميًا لتحديد فرصة الشراء المثالية. أيضًا، أثبتت عبارة "اشترِ بناءً على الإشاعة، ثم قم ببيعها عندما يثبت الخبر"، على أنها نصيحة جيدة.