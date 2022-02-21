أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 39 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الواحد والعشرون من فبرابر) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 67.47 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 7.18% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.62%، ما يعادل انخفاض قدره 0.39% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.12% لتسجل نحو 39,293 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.53% لتسجل نحو 2,747 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.03% لتسجل نحو 392 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9996 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.82% لتسجل نحو 0.7975 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.96% لتسجل نحو 0.9753 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 9.24% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 7.63% لتسجل نحو 51 دولار.

ارتفع سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 2.67% لتسجل نحو 82 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية