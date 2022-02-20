العملات الرقمية في أسبوع: الإمارات تستعد لإصدار رخصة لمقدمي خدمات العملات الرقمية

رغم أن أسواق العملات الرقمية في طريقها إلى التصحيح بعد أسبوع دموي من الهبوطات السعرية الحادة، فإن الأمور على صعيد تبني القطاع الرقمي تبدو جيدة. حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة قاب قوسين أو أدنى إلى خطتها في أن تصبح أكبر مركز في العالم لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين مع خطط جديدة لإصدار ترخيص فيدرالي لمقدمي خدمات العملات الرقمية.

في أخبار أكثر إثارة، فإن بنك JPMorgan، الذي كان رئيسه التنفيذي يعرب عن كراهيته للعملات الرقمية بصريح العبارة، دخل نفس التكنولوجيا التي ساهمت البيتكوين في تشكيلها.

دعونا نستعرض من أخبار الأسبوع الماضي.

الإمارات العربية المتحدة ستصدر قريباً رخصة لمقدمي خدمات العملات الرقمية



ضمن خططها لتنظيم واحتضان العملات الرقمية، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار ترخيص وطني لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بالإضافة إلى التعدين في الدولة. بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي، ستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بوضع اللمسات الأخيرة على القوانين والتصاريح المطلوبة، وفقًا لبلومبرج.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المناطق المالية الحرة في الإمارات العربية المتحدة أصدرت بالفعل تصاريح لـ VASPs كما أشارت بلومبرج إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة قد رخص بالفعل 22 شركة، بينما أصدر سوق أبو ظبي العالمي 6 رخص، وسلطة واحة دبي للسيليكون أصدرت ترخيص واحد.

أيضًا، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مؤخرًا مركز العملات الرقمية الخاص به جنبًا إلى جنب مع CV Labs وغيرها من الشركات ومنصات التداول الرائدة. يسعى هذا المركز إلى أن يصبح مركزًا للشركات التي تطور منصات تداول تدعم تقنية البلوك تشين بالإضافة إلى تلك التي تقدم خدمات الأصول الرقمية أو إصدارها وإدراجها وتداولها.

راك بنك الإماراتي ينضم لبوابة تجارة بلوكتشين

تبنى بنك بنك رأس الخيمة الوطني المعروف اختصاراً براك بنك وكذلك الاتحاد الائتماني للتأمين (ECI) ، وكالة ائتمان الصادرات الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، إلى بوابة تمويل التجارة الإماراتية، التي أطلقتها Monimove، وهي شركة بلوكتشين. يعتزم بنك رأس الخيمة الوطني وشركاؤه زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من منصة التحويل الرقمية القائمة على بلوكتشين من Monimove، والتي تمكن المصدرين المحليين من الوصول بسرعة إلى رأس المال وتوسيع عملياتهم في الخارج مما يعزز التواصل السلس بين المشترين والبائعين والبنك المُقرض و ECI.

JPMorgan يستعد لدخول الميتافيرس

أصبح بنك JPMorgan أول مؤسسة مالية كبيرة تعلن دخولها للميتافيرس حيث افتتحت صالة افتراضية في ديسنترالاند.

عند دخول الصالة، سيتم الترحيب بالمستخدمين من خلال صورة رقمية للرئيس التنفيذي جيمي ديمون، الذي كان دائمًا من المشككين الصريحين في عملات البيتكوين لافتقارها إلى "القيمة الجوهرية". في الآونة الأخيرة، أصدر JPMorgan تقريرًا كشف أن الميتافيرس سيكون قطاعاً بقيمة تصل تريليون - فرصة دولار مع إمكانية التأثير عمليًا على كل مجال من مجالات الاقتصاد، لذلك يبدو أنهم سيستفيدون من ذلك.

باينانس تتعاون مع الهيئات الروسية لتنظيم العملات الرقمية

تعاونت بايناني أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، مع جمعية البنوك الروسية (ABR) من أجل مشاركة معرفتها التنظيمية مع المؤسسات المالية الروسية التي غيرت مؤخرًا نهجها لتنظيم العملات الرقمية.

وفي المزيد من أخبار باينانس، أفادت تقارير أن منصة التداول الرائدة، التي يتم التحقيق في أنشطتها من قبل عدد متزايد من الهيئات التنظيمية، قد أوقفت عملياتها في إسرائيل بعد أن استفسرت الهيئة المالية للبلاد عن نشاط المنصة وترخيصها.