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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 42 ألف دولار

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:49
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 42 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.78%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.51% عن اليوم الماضي.

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الحادي عشر من يناير) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.96 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.91% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.78%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.51% عن اليوم الماضي.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 42,180  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.56%  لتسجل نحو 3,114 دولار.
  • ستقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.85% لتسجل نحو 437 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 0.9997 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.26% لتسجل نحو 136 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.48% لتسجل نحو 1.15 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.92% لتسجل نحو 0.7459 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.40% لتسجل نحو 71 دولار.
  • انخفض سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 3.29% لتسجل نحو 24 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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كلمات دالة:العملات الرقميةالبيتكوين

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