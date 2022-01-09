أفضل وأسوأ العملات الرقمية أداءً في 2021

كان عام 2021 هو العام الذي تضاعفت فيه قيمة أسواق العملات الرقمية ثلاث مرات تقريبًا، ولم يقتصر الأمر على دفع استثمارات العملات الرقمية إلى الاتجاه السائد فحسب، بل دفع أيضًا سوق الأسهم إلى المركز الخلفي لعالم التداول.

لوضع هذا في بعض المنظور، لن تكتمل أي قصة نجاح في العملات الرقمية دون الإشارة إلى دور الخوف من تضييع الفرصة (FOMO) في ارتفاع الأسعار. كانت عادة الشراء غير المرنة هذه عاملاً محوريًا في ارتفاع الأسعار إلى أعلى إلى سقوف سعرية غير متوقعة. في حين أن بعض العملات الرقمية قد حققت مكاسب غيرت مجرى الحياة، إلا أن عملات أخرى حققت انخفاضًا مذهلاً.

يوفر التاريخ الحكمة، لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة على الفائزين والخاسرين في العملات الرقمية لعام 2021.

أفضل 3 فائزين بالعملات الرقمية لعام 2021



1. دوج كوين (DOGE): تغير السعر على مدار سنة واحدة: + 3,000٪

استحوذت أهم عملات الميمز لهذا العام على الانتباه العالمي بفضل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك، الذي حوّل الميم إلى ذهب، وسيبدأ قريبًا في السماح للأشخاص بشراء بعض بضائعه باستخدام العملة الرقمية الميم! من المتوقع أن يستمر هوس Doge حيث ألهمت ابتكار العديد من العملات الرقمية الأخرى التي تتمحور حول سلالة الكلاب اليابانية.

2. سولانا (SOL): تغير السعر لمدة عام + 15,000٪

كونها من بين أكثر عشر العملات الرقمية التي تمت مناقشتها على تويتر، ارتفعت SOL في الشعبية والقيمة السوقية. أصبحت سولانا، وهي عبارة عن بلوك تشين لامركزية تم إنشاؤها لتمكين تطبيقات قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للعالم، شائعة بشكل كبير. منذ يوليو، ارتفع سعر SOL بشكل كبير لدرجة أن التجار بدأوا يطلقون عليه صيف سولانا.

نظرًا لامتلاكها لواحد من أكثر مخططات الأسعار إثارة للإعجاب هذا العام، فإن SOL هي واحدة من العملات الشائعة الآن وقد ارتفعت بالفعل + 15,000٪ العام الماضي.

3. تيرا (LUNA): تغير السعر لمدة سنة + 13,790٪

أثبت أنها مشروع لا يمكن إيقافه، حيث زادت عملتها LUNA بنسبة 13.790 ٪ في القيمة وحققت مكاسب فلكية. تحتل LUNA حاليًا المرتبة رقم 11 حسب السوق. تيرا هو بروتوكول بلوك تشين عام ينشر مجموعة من العملات المستقرة اللامركزية الخوارزمية والتي تدعم نظامًا بيئيًا مزدهرًا يجلب التمويل اللامركزي إلى الجماهير.

أكبر 3 خاسرين في العملات الرقمية لعام 2021



1. شيبا إينو (SHIBA): تغير السعر لمدة سنة واحدة -60٪

تضاعفت قيمة العملة التي نشأت بشكل مجهول بهدف التخلص من دوج كوين في البداية 300 مرة. على الرغم من ارتفاعها المذهل بنسبة 49.000.000٪ ، فقد فقدت SHIBA تقريبًا كل هذه المكاسب حيث انخفضت بنسبة 60٪. احتلت شيبا إينو المرتبة 13 من بين أكبر العملات الرقمية في العالم، بقيمة سوقية تزيد عن 20 مليار دولار، وكانت العملة الرقمية الأكثر مشاهدة في عام 2021 على CoinmarketCap، متجاوزة البيتكوين!

ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 70.52٪ من إجمالي تداول SHIB مملوكة لثمانية حسابات للحيتان، منها 41.03٪ لحوت واحد.

2. لعبة Squid Game (SQUID) تغير السعر لمدة عام واحد (خسرت جميع قيمتها)

ومن المفارقات، في السلسلة البائسة، يقامر اللاعبون بحياتهم من أجل مستقبل مالي أفضل، لكن لم يعرف المتداولون المساكين أنهم سيكونون ضحايا لبعض المخادعين الذين يقامرون بأموالهم.

SQUID، التي تسوق لنفسها على أنها "عملة رقمية" بهدف اللعب للكسب"، هي العملة الوحيدة الذي يمكن استخدامها لتشغيل الإصدار عبر الإنترنت من لعبة Squid التي أنشأها اللاعبون. يحتاج اللاعبون إلى شراء رموز SQUID للمشاركة في لعبة أو إعادة التشغيل بعد فشلهم في اللعبة.

بدأ سعرها من 0.04 دولار في 27 أكتوبر وارتفع إلى ذروة 35 دولارًا، ثم انخفض فجأة إلى 0.002 دولار. لم يعلم المستثمرون سوى القليل أن سعر العملة المستوحاة من مسلسل نيتفليكس الكوري الجنوبي قد ينهار فعليًا إلى الصفر في غمضة عين بعد أن قام المبتكرون المجهولون بتصفية 3.3 مليون دولار. جعل هذا من SQUID أسوأ عملة رقمية تم الاحتفاظ بها في عام 2021.

3. بيتكوين اس في (BSV): تغير السعر لمدة سنة واحدة -24.2٪

بيتكوين اس في، هي العملة الرقمية التي ظهرت بعد الانقسام الكلي لبلوك تشين البيتكوين كاش (BCH) في عام 2018 بسبب خلاف العقد. بدعوى أنها أكملت رؤية ساتوشي بشأن بلوك تشني البيتكوين، كانت BSV الخاسر الأبرز في عام 2021 حيث انخفضت بنسبة 24.2٪ وتميل إلى المزيد من المخاسر.