العملات الرقمية في أسبوع: وزارة الموارد البشرية الإماراتية تتعمق في تقنية البلوك تشين

على الرغم من أن سوق العملات الرقمية بدأ في عام 2022 باللون الأحمر، إلا أنه كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية فيما يتعلق باعتماد العملة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة مما يجعل الصورة الأكبر تبدو واعدة ومتفائلة.

تركت انخفاضات السوق العديد من المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم تغيير إستراتيجيتهم الاستثمارية. فقط الوقت هو الذي سيخبرنا ما إذا كنا سنشهد تصحيحًا أعمق أو ما إذا كانت الأسواق ستعود إلى الصعود مرة أخرى.

على الرغم من كل التقلبات المذهلة، من الآمن القول أن سعر BTC يعتبر مستقراً مقارنة بالعام الماضي!

بدون مزيد من التفاصيل، دعنا نلقي نظرة على أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي في عالم العملات الرقمية المذهل.

مخطط البيتكوين

يتم تداول البيتكوين عند $41,890 في وقت كتابة هذا التقرير. تبلغ هيمنة البيتكوين 40.27%، بانخفاض قدره 0.20% خلال اليوم.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

مخططات العملات الرقمية

يتم تداول العملات الرقمية في الغالب باللون الأحمر بعد أسبوع طويل من التداول المختلط. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.97 تريليون دولار، بزيادة 0.80% عن أمس. بينما بلغ حجم السوق الإجمالي خلال الـ 24 ساعة الماضية $71.70 مليار دولار ، بانخفاض 21.32٪.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview



اتفاقية تعاون بين وزارة الموارد البشرية الإماراتية مع بلوك تشين بي اس في



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكة جديدة مع جمعية بلوك تشين بي اس في بهدف تحقيق رؤية الإمارات في دمج تقنية البلوك تشين في أنظمة حكومتها العربية المتحدة. تهدف الوزارة هو فهم القوة الثورية التحويلية لتكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقها.

في مقابلة، أوضح سعيد محمد الحبسي ، مستشار الذكاء الاصطناعي - وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة كيف يمكن أن تساعد BSV في تمكين خطط البلوك تشين والذكاء الاصطناعي الطموحة في البلاد:

"نحن نستخدم معرفة بي اس في حول تقنية البلوك تشين للتعلم وزيادة الوعي بين موظفينا ومكتبنا التنفيذي. من هنا، نعتقد أننا بحاجة إلى معرفة مدى ملاءمة حلول البلوك تشين لنا، وكيف ستحل التحديات التي نواجهها وكيف يمكننا البناء عليها".



مصرف البحرين المركزي ينجح في إنهاء الاختبار التجريبي لعملة جي بي مورغان

أعلن مصرف البحرين المركزي عن الانتهاء من اختبار عملة JPM Coin مع Onyx التابعة لبنك جي بي مورجان. في الاختبار، مكنت عملة JPM بنك ABC من الدفع فوريا في الوقت الحقيقي لشركة ألمنيوم البحرين (ALBA) لصالح نظراء ألبا في الولايات المتحدة، وفقًا للبيان الصحفي.

JPM Coin هو نظام بلوك تشين مُصرح به يعمل بمثابة مسار دفع ودفتر حسابات إيداع، مما يسمح للكيانات المشاركة بتحويل الدولار الأمريكي المودعة لدى جي بي مورجان.

البنك العربي السويسري يطرح 9 عملات رقمية جديد للتداول



بدأ البنك العربي السويسري في السماح لعملائه بالتداول الآمن وتخزين 9 رموز رقمية بالإضافة إلى إمكانية شراء الرمو غير القابلة للاستبدال (NFTs).

قدم البنك متعدد الجنسيات العملة الرقمية لأول مرة في عام 2019 حيث قدم البتيكوين والاثيريوم وتيزوس للمستثمرين المؤسسيين، والآن يمكنهم التداول في 9 رموز ERC20 أخرى بما في ذلك فانتوم (FTM) و ايف (AAVE) وكومباوند (COMP)، سينثيتكس (SNX) ،وتشين لينك (LINK) ، وماتيك بوليغون (MATIC) ، ذا غراف (GRT) ، كيرف (CRV) ، يوني سواب (UNI) ويرن فاينانس (YFI).

أعلنت شركة Samsung عن تلفزيون جديد يدعم NFTs

أعلنت شركة سامسونج عملاقة التكنولوجيا عن إطلاقها للتلفزيون الذكي الرائد الذي سيتضمن "منصة تجميع NFT". لكي تظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2022 ، تقدم Samsung أول متصفح NFT في الشاشة، وهي تكنولوجيا رائدة تتيح لك تصفح الفنون المفضلة لديك وشرائها وعرضها - كل ذلك في مكان واحد.

تؤكد PayPal شائعات عن عملتها المستقرة



عملاق الدفع PayPal يتعمق في العملات الرقمية حيث أكد لـ Bloomberg الخطط التي تستكشف إمكانية إطلاق عملتها المستقرة الخاصة قريباً. كما تعهدت PayPal بالعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية ذات الصلة "إذا ومتى [تسعى] للمضي قدمًا" لإطلاق "PayPal Coin".

العملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بالنقود الورقية، أو بالسلع المتداولة في البورصة. نظرًا لكونها قريبة الصلة بين النظام المالي التقليدي وسوق العملات الرقمية، فإن العملات المستقرة مفضلة دائمًا من قبل المتداولين الجدد لأنها استثمار جيد ومستقر يبقيهم في مأمن من تقلبات الأسواق.