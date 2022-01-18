أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يستقر عند 42 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن عشر من يناير) انخفاضاً طفيفاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.01 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.22% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.70%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.25% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.72% لتسجل نحو 42,044 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.87% لتسجل نحو 3188 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.59% لتسجل نحو 473 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.55% لتسجل نحو 1.55 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.53% لتسجل نحو 193 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.17% لتسجل نحو 0.7573 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 8.12% لتسجل نحو 76 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 5.23% لتسجل نحو 25 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية