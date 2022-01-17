العملات الرقمية في أسبوع: مركز دبي للسلع يستقطب 151 شركة عملات رقمية في عام 2021

بما أن أي حركة صعودية للسوق تبدو بعيدة المنال، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل خاصة مع تزايد الوعي والتبني. على الصعيد الإقليمي، تواصل دبي وضع نصب عينيها أن تصبح المدينة الفاضلة في العالم لشركات البلوك تشين والعملات الرقمية.

أصبحت العاصمة السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر وادي السيليكون لعالم العملات الرقمية وموطن جديد لـ151 شركة عملات رقمية في عام 2021، وذلك بفضل عدد كبير من فعاليات ومؤتمرات التي استضافتها لتشجيع ودعم القطاع، والقرارات الحكومية التقدمية، وبيئة الأعمال التي تحتضنها.

تبدو الأمور في جبهة أمريكا اللاتينية صعودية أيضًا، حيث قامت أوروغواي بتركيب أول ماكينة صراف آلي لعملة البيتكوين على الإطلاق لقيادة تبني العملة الرقمية في البلاد.

دون مزيد من التفاصيل، دعنا نلقي نظرة على الرسوم البيانية ثم نستعرض جميع أحداث أخبار البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية في الأسبوع الماضي.

مخطط البيتكوين

يتم تداول سعر البيتكوين عند 42,874 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. بلغت هيمنة البيتكوين 39.35٪ ، بانخفاض قدره 0.11٪ خلال اليوم.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

مخططات العملات الرقمية

تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.05 تريليون دولار، بزيادة 0.83٪ عن الأمس.

بينما بلغ حجم السوق الإجمالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 70.42 مليار دولار، بارتفاع 12.97٪.



المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

مركز دبي للسلع المتعددة يسجل 151 شركة عملات رقمية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ومقره الإمارات العربية المتحدة، أنه في عام 2021 قام بترخيص ما مجموعه 2485 شركة، منها 151 شركة مرتبطة بالرقمية. في الآونة الأخيرة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مركز العملات الرقمية الخاص به بالشراكة مع CV Labs وشركات تبادل العملات الرقمية النخبة. يتطلع مركز العملات الرقمية التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الواقع في برج الماس، إلى أن يصبح موطنًا للشركات التي تتطلع إلى تطوير منصات تداول تدعم تقنية البلوك تشين، من خلال الشركات التي تقدم أصول الرقمية وإصدارها وإدراجها وتداولها.

وعلق أحمد بن سليم ، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة قائلاً: “من 2018 إلى 2021، انضمت 8,347 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة وأصبحوا سفراء لممارسة الأعمال التجارية في دبي. لو لم يكن نظامنا البيئي التجاري - الذي تم تطويره وتعزيزه استراتيجيًا على مدى عقدين - في مكانه الصحيح ، لكانت دبي قد خسرت التأثير الاقتصادي الكبير المرتبط بها. المستقبل مشرق وسيتم تحطيم المزيد من السجلات. نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع قيادتنا ، والحكومات في الخارج ، وأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة والقطاع الخاص الأوسع ، ونواصل العمل معًا في دبي ”.

أول ماكينة صراف آلي بيتكوين تم تركيبها في أوروغواي



بهدف تشجيع اعتماد BTC، قامت أوروغواي بتركيب أول ماكينة صراف آلي لعملة البيتكوين في بونتا ديل إستي، المدينة السياحية الساحلية. ومن الجدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية لديها 79 جهاز صراف آلي ، وهو ما يمثل 0.2٪ من تجهيزات اجهزة الصراف التالي في جميع أنحاء العالم.

يدعم الجهاز الآن خمس عملات رقمية فقط وهي فيرت توكن و Urubit (تلك هي الرموز الرسمية للمبتكرين) وبيتكوين و عملة باينانس (BNB) وعملة باينانس المستقرة (BUSD).



تويتر تسمح بإضافة NFT كصورة للملف الشخصي



لا يضيع تويتر أي وقت في إصدار التحديثات وتطوير الميزات التي تواكب أحدث الاتجاهات في عالم التكنولوجيا والأعمال. قام عملاق التكنولوجيا بالانتباه للاهتمام المتزايد بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) واطلق هذه الخاصية.

على ما يبدو، يقوم Twitter بإخطار المستخدمين بخيار عرض صورة ملف تعريف NFT الجديد في التطبيق. من خلال هذا التكامل، يمكن لمالكي NFT عرض ملكيتهم لـ NFTs التي سيتم ربطها بموقع المعلومات الرسمي لـ NFT للتأكد من أنهم المالك الوحيد للصورة في ملفهم الشخصي. يمكن للمستخدمين النقر فوق NFT لعرض جميع المعلومات الضرورية.

تيسلا تسمح بمدفوعات DOGE مقابل منتجاتها



أعلنت شركة تيسلا المصنعة للمركبات الكهربائية عن قبول دوجكوين (DOGE) كوسيلة دفع لبضائعها، حسبما غرد الرئيس التنفيذي ومناصر دوجكوين ايلون ماسك.

يمكن عرض المنتجات المؤهلة للدع بالدوجكوين مقابلها على موقع Tesla على الويب و "لا يمكن إرجاعها أو استبدالها أو إلغاؤها".