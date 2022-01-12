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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يستمر بالارتفاع والأخضر مهيمن

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:54
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يستمر بالارتفاع والأخضر مهيمن
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.59% عن اليوم الماضي. 

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني عشر من يناير) ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.01 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.52% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.59% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.89% لتسجل نحو 42,559  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.41%  لتسجل نحو 3,218 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.82% لتسجل نحو 458 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.59% لتسجل نحو 138 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.55% لتسجل نحو 1.20 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.01% لتسجل نحو 0.761 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.20% لتسجل نحو 75 دولار.
  • ارتفع سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 6.65% لتسجل نحو 25 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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كلمات دالة:العملات الرقميةأسعار العملات الرقميةالبيتكوين

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