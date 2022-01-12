أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يستمر بالارتفاع والأخضر مهيمن

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني عشر من يناير) ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.01 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.52% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.59% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.89% لتسجل نحو 42,559 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.41% لتسجل نحو 3,218 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.82% لتسجل نحو 458 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.59% لتسجل نحو 138 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.55% لتسجل نحو 1.20 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.01% لتسجل نحو 0.761 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.20% لتسجل نحو 75 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 6.65% لتسجل نحو 25 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: