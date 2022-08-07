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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 22 ألف دولار

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 09:46
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 22 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السابع من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.09 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.85% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.40%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.02% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكرأسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 22,967 دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.06%  لتسجل نحو 1,683 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00%  لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 312 دولار. 
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.3717 دولار.
  • انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.16% لتسجل نحو 0.516 دولار.
  • ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 39 دولار.
  • انخفض سعر عملة بولكادوت (DOT) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 8.45 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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