أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 18 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثالث من يوليو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 861.55 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.40% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.06%، ما يعادل انخفاض قدره 0.25% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 18,982 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.92% لتسجل نحو 1,055 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9991 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.97% لتسجل نحو 216 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.13% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.16% لتسجل نحو 0.4475 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.49% لتسجل نحو 0.3122 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.16% لتسجل نحو 32 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 0.06547 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.