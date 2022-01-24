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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 34 ألف دولار

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:10
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 34 ألف دولار

استمرت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الرابع والعشرون من يناير) بالانخفاض حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.60 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.92% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.45%، ما يعادل ارتفاع  قدره 0.57% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.73% لتسجل نحو 34,957  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.79%  لتسجل نحو 2,392 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.56% لتسجل نحو 362 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 8.05% لتسجل نحو 1.03 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.00% لتسجل نحو 0.6042 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 13.19% لتسجل نحو 86 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 8.38% لتسجل نحو 63 دولار.
  • انخفض سعر دوجكوبن  (DOGE) بنسبة 3.66% لتسجل نحو 0.1357 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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