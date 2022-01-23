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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 35 ألف دولار

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:45
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 35 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.89%، ما يعادل انخفاض قدره 0.71% عن اليوم الماضي. 

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثالث والعشرين من يناير) انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.65 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.03% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.89%، ما يعادل انخفاض قدره 0.71% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 35,641  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.52%  لتسجل نحو 2,496 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.15% لتسجل نحو 379 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.75% لتسجل نحو 1.13 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.22% لتسجل نحو 100 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.84% لتسجل نحو 0.6169 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 20.79% لتسجل نحو 68 دولار.
  • ارتفع سعر دوجكوبن  (DOGE) بنسبة 6.72% لتسجل نحو 0.1402 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

اقرأ ايضاًالمنتدى الاقتصادي العالمي والعملات الرقمية في 2022هل الوقت المناسب لشراء البيتكوين الآن؟
 

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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