أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 37 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الواحد والثلاثين من يناير) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.68 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.27% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.89%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.29% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.53% لتسجل نحو 37,172 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.03% لتسجل نحو 2,528 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.44% لتسجل نحو 372 دولار.

استقر سعر عملة USDC) USD Coin) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.20% لتسجل نحو 1.02 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.61% لتسجل نحو 90 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.97% لتسجل نحو 0.589 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.47% لتسجل نحو 45 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 4.01% لتسجل نحو 0.1372 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: