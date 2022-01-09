  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 41 ألف دولار

أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 41 ألف دولار

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:47
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 41 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.47%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.59% عن اليوم الماضي.

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (التاسع من يناير) انخفاضاً قوياً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.95 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.08% عن اليوم الماضي.

اقرأ ايضاًأكبر 5 عمليات بيع NFTs في عام 2021أكبر 5 عمليات بيع NFTs في عام 2021

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.47%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.59% عن اليوم الماضي.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.63% لتسجل نحو 41,735  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.18%  لتسجل نحو 3,118 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.30% لتسجل نحو 432 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.22% لتسجل نحو 139 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.48% لتسجل نحو 1.17 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.98% لتسجل نحو 0.7488 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.16% لتسجل نحو 70 دولار.
  • انخفض سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 4.91% لتسجل نحو 24 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

اقرأ ايضاًأكبر 5 عمليات بيع NFTs في عام 2021أفضل 5 عملات ويب 3.0 الرقمية للاستثمار في 2022
 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةأسعار العملات الرقميةالبيتكوين

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...