أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (التاسع من يناير) انخفاضاً قوياً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.95 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.08% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.47%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.59% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.63% لتسجل نحو 41,735 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.18% لتسجل نحو 3,118 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.30% لتسجل نحو 432 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.22% لتسجل نحو 139 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.48% لتسجل نحو 1.17 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.98% لتسجل نحو 0.7488 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.16% لتسجل نحو 70 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 4.91% لتسجل نحو 24 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: