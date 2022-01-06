الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs هي واحدة من الكلمات التي أصبح العالم يعرفها في عام 2021. حيث تطورت من كونها موضوعاً في محل اهتمام خبراء التكنولوجيا وعشاق العملات الرقمية إلى موضوع يتصدر عناوين الأخبار وله سوق يصل إلى 17 مليار دولار!

في هذه المقالة، قمنا بوضع قائمة بأكبر 5 مبيعات NFT في عام 2021 ولكن دعونا أولاً نناقش ماهية NFTs.

ما هو NFT (رمز غير قابل للاستبدال)؟

هو نوع خاص من الرموز المميزة يحتوي على معلومات تعريف مسجلة في العقود الذكية على بلوك تشين الإثيريوم ولكن لا يمكن استبدالها مثل العملات الرقمية الأخرى التي يمكن تداولها وتحمل نفس القيمة.

تعد الـ NFTs دليلًا على الملكية تستخدم تقنية البلوك تشين لربط قيمتها بأصل رقمي فريد (مثل الأحجار النادرة أو المجوهرات المخصصة أو اللوحات الرقمية أو أي أعمال فنية أو سمات نادرة وملحقات في ألعاب الفيديو)، والتي لا يمكن تكرارها. كما يمكن حتى بيع تغريدات على أنها NFT حيث باع جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لعملاق التواصل الإجتماعي تويتر، أول تغريدة له على أنها NFT بأكثر من 2.9 مليون دولار. لذلك بعبارات بسيطة يمكننا القول أن NFTs هي حقوق ملكية حصرية تمامًا مثل إثبات ملكية العناصر المادية فقط في الشكل الرقمي.

مصطلح رئيسي آخر يجب أن تعرفه هو الإثيريوم (إيثر). شبكة الإثيريوم عبارة عن بلوك تشين بديل تم إنشاؤه بواسطة مبرمج يُدعى فيتاليك بوتيرين في عام 2013 وكان عمره 19 عامًا فقط في ذلك الوقت! يصف فيتاليك شبكة الإثيريوم بأنها "آلة افتراضية" أو "كمبيوتر عالمي" حيث يمكن أن تستفيد البلوك تشين من قوة الحوسبة لجميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة على الشبكة لتطوير وتشغيل التطبيقات اللامركزية (DApps) عليها. تمامًا مثل البيتكوين، يمكن استخدام إيثر للتداول وإرسال واستلام القيمة دون تدخل من طرف ثالث. ومع ذلك، فإن عملة إيثر ليست الغرض الوحيد من شبكة الإثيريوم بل التطبيقات اللامركزية التي يمكن تشغيلها على الشبكة.

أكبر 5 عمليات بيع NFTs في عام 2021

1. Beeple - لوحة كل يوم: أول 5000 يوم - بيعت مقابل 69.3 مليون دولار

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly — Christie's (@ChristiesInc) March 11, 2021

2. Beeple - الإنسان الأول - بيعت مقابل 28.9 مليون دولار

#AuctionUpdate: Beeple's (b. 1981) 'HUMAN ONE' has achieved $28,985,000 at auction. Over the course of his lifetime, Beeple intends to seamlessly add to and evolve the pool of imagery in 'HUMAN ONE' in response to current events — creating an eternally contemporary work of art.⠀ pic.twitter.com/NLml4gxl7W — Christie's (@ChristiesInc) November 10, 2021

3. CryptoPunk 4156 - بيعت مقابل 10.2 مليون دولار

4. CryptoPunk # 3100 - بيعت مقابل 7.67 مليون دولار

5. CryptoPunk # 7804 - بيعت مقابل 7.57 مليون دولار