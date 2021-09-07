أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي بقيادة بيتكوين

الارتفاع يسيطر على العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( السابع من سبتمبر) حتى الساعة 9:10 صباحاً،بـ 1.37٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.38 تريليون دولار، وكسرت بيتكوين حاجز الـ50 ألف دولار.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.81% لتسجل نحو $52,712.08 دولار.

2. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.17% لتسجل نحو $3,925.64 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.28%لتسجل نحو $2.82 دولار.

4.انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.41% لتسجل نحو $497.09دولار.

5.ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.11% لتسجل نحو $1.38 دولار.

7.ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 30.77% لتسجل نحو $185.83 دولار.

8.انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.87% لتسجل نحو $0.3058 دولار.

9.ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 3.35% لتسجل نحو $35.39 دولار.

10.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.





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