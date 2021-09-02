أسعار العملات الرقمية اليوم... بيتكوين في الصدارة

مازال الارتفاع يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم ( الثاني من سبتمبر) الساعة 10:43 صباحاً، بزيادة 5.72٪%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.24 تريليون دولار، وتصدر الارتفاع بيتكوين و دوجكوين.

حيث لامست بيتكوين حاجز الـ50 ألف دولار

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 6.20% لتسجل نحو $50,226.42 دولار.

2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.48% لتسجل نحو $3,742.54 دولار.

3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.45%لتسجل نحو $3.05 دولار.

4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.98% لتسجل نحو $491.62دولار.

5. انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.94% لتسجل نحو $1.26 دولار.

7.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 8.08% لتسجل نحو $0.3031 دولار.

8.ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 5.75% لتسجل نحو $115.10 دولار.

9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 6.40% لتسجل نحو $32.25 دولار.

10.انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $0.9999 دولار.



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