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أسعار العملات الرقمية اليوم... بيتكوين في الصدارة

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:53
أسعار العملات الرقمية اليوم
بيتكوين في الصدارة
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مازال الارتفاع يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم ( الثاني من سبتمبر) الساعة 10:43 صباحاً، بزيادة 5.72٪%عن اليوم الماضي

مازال الارتفاع يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم ( الثاني من سبتمبر) الساعة 10:43 صباحاً، بزيادة 5.72٪%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.24 تريليون دولار، وتصدر الارتفاع بيتكوين و دوجكوين. 

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حيث لامست بيتكوين حاجز الـ50 ألف دولار 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 6.20% لتسجل نحو $50,226.42  دولار.
2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.48%  لتسجل نحو $3,742.54 دولار.
3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.45%لتسجل نحو $3.05 دولار. 
4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.98% لتسجل نحو $491.62دولار.
5. انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
6.ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 5.94% لتسجل نحو $1.26 دولار.
7.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 8.08% لتسجل نحو $0.3031  دولار.
8.ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 5.75% لتسجل نحو  $115.10 دولار. 
9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 6.40% لتسجل نحو  $32.25 دولار.
10.انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $0.9999 دولار. 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

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