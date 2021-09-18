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أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي يسيطر على العملات الرقمية

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:20
أسعار العملات الرقمية اليوم
ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.95 لتسجل نحو $48,139.12  دولار.
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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت ( الثامن عشر من سبتمبر) حتى الساعة 10:17 مساءاً،بزيادة بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15تريليون دولار 

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت ( الثامن عشر من سبتمبر) حتى الساعة 10:17 مساءاً،بزيادة بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15تريليون دولار 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.95 لتسجل نحو $48,139.12  دولار.
  •  ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.16%  لتسجل نحو $3,431.90 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.94%لتسجل نحو $2.37 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.37% لتسجل نحو $410.81دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.13% لتسجل نحو $0.9994 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 14.33% لتسجل نحو  $163.04 دولار.
  • ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.18% لتسجل نحو $1.07 دولار.
  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة0.58% لتسجل نحو $0.2403  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 2.67% لتسجل نحو  $34.65 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 0.9993 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقمية

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