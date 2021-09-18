أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي يسيطر على العملات الرقمية

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت ( الثامن عشر من سبتمبر) حتى الساعة 10:17 مساءاً،بزيادة بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15تريليون دولار