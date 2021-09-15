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أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين مرتفعة

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:00
بيتكوين مرتفعة
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء
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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الخامس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 11:00 صباحاً،بزيادة بـ 2.73٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار 

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الخامس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 11:00 صباحاً،بزيادة بـ 2.73٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار .

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بيتكوين

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.18 لتسجل نحو $47,149.90  دولار.
  •  ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.78%  لتسجل نحو $3,400.02 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.18%لتسجل نحو $2.39 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.19% لتسجل نحو $422.37دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.89% لتسجل نحو  $162.19 دولار.
  • ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.58% لتسجل نحو $1.09 دولار.
  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.93% لتسجل نحو $0.2415  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 1.66% لتسجل نحو  $36.88 دولار.
  •  ثبت سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

كلمات دالة:العملات الرقمية

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