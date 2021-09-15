أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين مرتفعة

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الخامس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 11:00 صباحاً،بزيادة بـ 2.73٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الخامس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 11:00 صباحاً،بزيادة بـ 2.73٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار .
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.18 لتسجل نحو $47,149.90 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.78% لتسجل نحو $3,400.02 دولار.
- انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.18%لتسجل نحو $2.39 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.19% لتسجل نحو $422.37دولار.
- ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.89% لتسجل نحو $162.19 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.58% لتسجل نحو $1.09 دولار.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.93% لتسجل نحو $0.2415 دولار.
- ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 1.66% لتسجل نحو $36.88 دولار.
- ثبت سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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