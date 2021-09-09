  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف من جديد

أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف من جديد

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:45
أسعار العملات الرقمية اليوم
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( التاسع من سبتمبر) حتى الساعة 9:34 صباحاً،بـ 4.50٪ عن اليوم الماضي
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( التاسع من سبتمبر) حتى الساعة 9:34 صباحاً،بـ 4.50٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12تريليون دولار.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( التاسع من سبتمبر) حتى الساعة 9:34 صباحاً،بـ 4.50٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12تريليون دولار.

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم…موجة بيع تهوي بالأسعار أسعار العملات الرقمية اليوم…موجة بيع تهوي بالأسعار

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • 1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.61% لتسجل نحو $46,134.46  دولار.

  • 2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.28%  لتسجل نحو $3,489.82 دولار.

  • 3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.93%لتسجل نحو $2.53 دولار. 

  • 4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.65% لتسجل نحو $414.40دولار.

  • 5.انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • 6.ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 26.17% لتسجل نحو  $205.83 دولار.

  • 7.ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.82% لتسجل نحو $1.11 دولار.

  • 8.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.74% لتسجل نحو $0.2554  دولار.

  • 9.ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 6.80% لتسجل نحو  $28.81 دولار.

  • 10انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 



 

كلمات دالة:العملات الرقمية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...