أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف من جديد

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( التاسع من سبتمبر) حتى الساعة 9:34 صباحاً،بـ 4.50٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12تريليون دولار.