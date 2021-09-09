أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف من جديد

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( التاسع من سبتمبر) حتى الساعة 9:34 صباحاً،بـ 4.50٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12تريليون دولار.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.61% لتسجل نحو $46,134.46 دولار.
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2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.28% لتسجل نحو $3,489.82 دولار.
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3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.93%لتسجل نحو $2.53 دولار.
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4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.65% لتسجل نحو $414.40دولار.
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5.انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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6.ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 26.17% لتسجل نحو $205.83 دولار.
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7.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.82% لتسجل نحو $1.11 دولار.
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8.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.74% لتسجل نحو $0.2554 دولار.
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9.ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 6.80% لتسجل نحو $28.81 دولار.
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10انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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