أسعار العملات الرقمية اليوم…موجة بيع تهوي بالأسعار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الثامن من سبتمبر) حتى الساعة 9:38 صباحاً،بـ 13.03٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، و بيتكوين تتصدر الهبوط.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:



1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 12.47% لتسجل نحو $46,130.44 دولار.

2. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 12.09% لتسجل نحو $3,417.80 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.58%لتسجل نحو $2.44 دولار.

4.انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 17.48% لتسجل نحو $410.22دولار.

5.انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 20.59% لتسجل نحو $1.09 دولار.

7.انخفض سعر عملة Solana بنسبة 12.46% لتسجل نحو $162.72 دولار.

8.انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 17.34% لتسجل نحو $0.2527 دولار.

9.انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 22.47% لتسجل نحو $27.43 دولار.

10انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.







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