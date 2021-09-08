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أسعار العملات الرقمية اليوم…موجة بيع تهوي بالأسعار

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:52
انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الثامن من سبتمبر) حتى الساعة 9:38 صباحاً،بـ 13.03٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار
انخفضت أسعار العملات الرقمية اليو
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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الثامن من سبتمبر) حتى الساعة 9:38 صباحاً،بـ 13.03٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، و بيتكوين تتصدر الهبوط. 

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( الثامن من سبتمبر) حتى الساعة 9:38 صباحاً،بـ 13.03٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، و بيتكوين تتصدر الهبوط. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 


1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 12.47% لتسجل نحو $46,130.44  دولار.
2. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 12.09%  لتسجل نحو $3,417.80 دولار.
3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.58%لتسجل نحو $2.44 دولار. 
4.انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 17.48% لتسجل نحو $410.22دولار.
5.انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
6.انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 20.59% لتسجل نحو $1.09 دولار.
7.انخفض سعر عملة Solana بنسبة 12.46% لتسجل نحو  $162.72 دولار. 
8.انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 17.34% لتسجل نحو $0.2527  دولار.
9.انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 22.47% لتسجل نحو  $27.43 دولار.
10انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار. 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 

 

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