أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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أسعار العملات الرقمية تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الأحد ( الثاني عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:25 صباحاً،بـ 0.70٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.08تريليون دولار.
أسعار العملات الرقمية تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الأحد ( الثاني عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:25 صباحاً،بـ 0.70٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.08تريليون دولار.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.10 لتسجل نحو $45,362.87 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.80% لتسجل نحو $3,320.12 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.90%لتسجل نحو $2.57 دولار.
- انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.15% لتسجل نحو $406.95دولار.
- ثبت سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.67% لتسجل نحو $177.30 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.45% لتسجل نحو $1.08 دولار.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.28% لتسجل نحو $0.2423 دولار.
- ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 8.52% لتسجل نحو $31.57 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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