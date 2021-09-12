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أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:26
ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية
ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.10 لتسجل نحو $45,362.87  دولار
أبرز العناوين
 أسعار العملات الرقمية تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الأحد ( الثاني عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:25 صباحاً،بـ 0.70٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.08تريليون دولار.

أسعار العملات الرقمية تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الأحد ( الثاني عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:25 صباحاً،بـ 0.70٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.08تريليون دولار.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.10 لتسجل نحو $45,362.87  دولار.
  •  ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.80%  لتسجل نحو $3,320.12 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.90%لتسجل نحو $2.57 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.15% لتسجل نحو $406.95دولار.
  • ثبت سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.67% لتسجل نحو  $177.30 دولار.
  • ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.45% لتسجل نحو $1.08 دولار.
  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.28% لتسجل نحو $0.2423  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 8.52% لتسجل نحو  $31.57 دولار.
  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 


 


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