أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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أسعار العملات الرقمية تسجل ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الأحد ( الثاني عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:25 صباحاً،بـ 0.70٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.08تريليون دولار.