أسعار العملات الرقمية اليوم…الانخفاض رفيق العملات الرقمية

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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة ( العاشر من سبتمبر) حتى الساعة 8:28 مساءاً،بـ 5.06٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 5.06٪تريليون دولار.