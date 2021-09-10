أسعار العملات الرقمية اليوم…الانخفاض رفيق العملات الرقمية

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة ( العاشر من سبتمبر) حتى الساعة 8:28 مساءاً،بـ 5.06٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 5.06٪تريليون دولار.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.98% لتسجل نحو $45,649.61 دولار.
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انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.12% لتسجل نحو $3,323.32 دولار.
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انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.93%لتسجل نحو $2.42 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 6.23% لتسجل نحو $406.40دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 10.74% لتسجل نحو $176.01 دولار.
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انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.86% لتسجل نحو $1.07 دولار.
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انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 5.32% لتسجل نحو $0.2435 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 5.88% لتسجل نحو $29.44 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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