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أسعار العملات الرقمية اليوم…الانخفاض رفيق العملات الرقمية

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:27
الانخفاض رفيق العملات الرقمية
انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.98% لتسجل نحو $45,649.61  دولار.
أبرز العناوين
انخفضت  أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة ( العاشر من سبتمبر) حتى الساعة 8:28 مساءاً،بـ 5.06٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 5.06٪تريليون دولار.

انخفضت  أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة ( العاشر من سبتمبر) حتى الساعة 8:28 مساءاً،بـ 5.06٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 5.06٪تريليون دولار.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.98% لتسجل نحو $45,649.61  دولار.

  •  انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.12%  لتسجل نحو $3,323.32 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.93%لتسجل نحو $2.42 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 6.23% لتسجل نحو $406.40دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 10.74% لتسجل نحو  $176.01 دولار.

  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 3.86% لتسجل نحو $1.07 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 5.32% لتسجل نحو $0.2435  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 5.88% لتسجل نحو  $29.44 دولار.

  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

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كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقميةانخفاض العملات الرقمية

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