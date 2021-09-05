أسعار العملات الرقمية اليوم…الانخفاض من جديد

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم ( الخامس من سبتمبر) حتى الساعة 10:45 صباحاً،بـ 0.43٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.27 تريليون دولار.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.47% لتسجل نحو $49,990.32 دولار.

2. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.37% لتسجل نحو $3,885.45 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.20%لتسجل نحو $2.88 دولار.

4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.50% لتسجل نحو $494.59دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.30% لتسجل نحو $1.25 دولار.

7.انخفض سعر عملة Solana بنسبة 4.83% لتسجل نحو $139.58 دولار.

8.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.99% لتسجل نحو $0.3001 دولار.

9. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.89% لتسجل نحو $32.35 دولار.

10.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.0ع% لتسجل نحو $1.0 دولار.



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