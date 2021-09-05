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أسعار العملات الرقمية اليوم…الانخفاض من جديد

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:13
أسعار العملات الرقمية اليوم
بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.27 تريليون دولار تريليون دولار
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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم ( الخامس من سبتمبر) حتى الساعة 10:45 صباحاً،بـ 0.43٪ عن اليوم الماضي

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم ( الخامس من سبتمبر) حتى الساعة 10:45 صباحاً،بـ 0.43٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.27 تريليون دولار.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.47% لتسجل نحو $49,990.32  دولار.
2. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.37%  لتسجل نحو $3,885.45 دولار.
3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.20%لتسجل نحو $2.88 دولار. 
4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.50% لتسجل نحو $494.59دولار.
5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
6.انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.30% لتسجل نحو $1.25 دولار.
7.انخفض سعر عملة Solana بنسبة 4.83% لتسجل نحو  $139.58 دولار. 
8.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.99% لتسجل نحو $0.3001  دولار.
9. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.89% لتسجل نحو  $32.35 دولار.
10.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.0ع% لتسجل نحو $1.0 دولار. 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

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