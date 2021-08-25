أسعار العملات الرقمية اليوم تتراجع والبيتكوين تهبط!

تراجعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض سعر البيتكوين بأكثر من 4.14٪ وسيطر الأحمر على تداولات السوق.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.02 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %6.7 نسبته في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 120.33$ مليار دولار، مرتفعا بنسبة 8.81% في المئة عن اليوم الماضي.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.14% لتسجل نحو 47,501$ دولار.

2. هبط سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 6.13% لتسجل نحو 3,124$ دولار.

3. انخفضت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 8.04% لتسجل نحو 2.66$ دولار.

4. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.25% لتسجل نحو 476.88$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 9.08% لتسجل نحو 1.13$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.81% لتسجل نحو 0.28$ دولار.

8. ارتفع ترتيب عملة USDC) USD Coin) واستقر سعرها بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار.

9. انخفض ترتيب عملة DOT) Polkadot) للمركز التاسع وهبط سعرها بنسبة 9.26% لتسجل نحو 25$دولار.

10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 13.57% لتسجل نحو 67.60$ دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: