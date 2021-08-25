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أسعار العملات الرقمية اليوم تتراجع والبيتكوين تهبط!

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 09:56
أسعار العملات الرقمية اليوم تتراجع والبيتكوين تهبط!
انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.14% لتسجل نحو 47,501$ دولار.
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سيطر الأحمر على تداولات العملات الرقمية الرئيسية

تراجعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض سعر البيتكوين بأكثر من 4.14٪ وسيطر الأحمر على تداولات السوق.

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بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.02 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %6.7 نسبته في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 120.33$ مليار دولار، مرتفعا بنسبة 8.81% في المئة عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.14% لتسجل نحو 47,501$ دولار.

2. هبط سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 6.13%  لتسجل نحو 3,124$ دولار.

3. انخفضت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 8.04% لتسجل نحو 2.66$ دولار. 

4. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.25% لتسجل نحو 476.88$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار. 

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 9.08% لتسجل نحو 1.13$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.81% لتسجل نحو 0.28$ دولار.

8. ارتفع ترتيب عملة USDC) USD Coin) واستقر سعرها بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار.

9. انخفض ترتيب عملة DOT) Polkadot) للمركز التاسع وهبط سعرها بنسبة 9.26% لتسجل نحو  25$دولار.

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10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 13.57% لتسجل نحو  67.60$ دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةأسعار العملات الرقمية اليوم

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