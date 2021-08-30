أسعار العملات الرقمية اليوم…التراجع يسيطر و البيتكوين أبرز الخاسرين

سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الثلاثون من أغسطس) الساعة 1:30 مساءاً،حيث انخفضت بـ 0.81٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.07 تريليون دولار ، وكانت البيتكوين أبرز الخاسرين.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.25% لتسجل نحو $47,919.63 دولار.

2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.41% لتسجل نحو $3,187.01 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.00%لتسجل نحو $2.82 دولار.

4. تراجعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.08% لتسجل نحو $477.16دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.12% لتسجل نحو $1.13 دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.68% لتسجل نحو $0.2803 دولار.

8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 9.47% لتسجل نحو $101.23 دولار.

9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.

10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 3.82% لتسجل نحو $25.07 دولار.



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