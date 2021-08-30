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أسعار العملات الرقمية اليوم…التراجع يسيطر و البيتكوين أبرز الخاسرين

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 10:08
أسعار العملات الرقمية اليوم
التراجع يسيطر و البيتكوين أبرز الخاسرين
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سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الثلاثون من أغسطس) الساعة 1:30 مساءاً،حيث انخفضت بـ 0.81٪عن اليوم الماضي

سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الثلاثون من أغسطس) الساعة 1:30 مساءاً،حيث انخفضت بـ 0.81٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.07 تريليون دولار ، وكانت البيتكوين أبرز الخاسرين. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

 1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.25% لتسجل نحو $47,919.63  دولار.

2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.41%  لتسجل نحو $3,187.01 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.00%لتسجل نحو $2.82 دولار. 
4. تراجعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.08% لتسجل نحو $477.16دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

6.انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.12% لتسجل نحو $1.13 دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.68% لتسجل نحو $0.2803  دولار.

8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 9.47% لتسجل نحو  $101.23 دولار. 

9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 3.82% لتسجل نحو  $25.07 دولار.

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

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