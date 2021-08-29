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أسعار العملات الرقمية اليوم... بيتكوين تنخفض 34.90٪ خلال اليوم

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 08:18
أسعار العملات الرقمية اليوم
بيتكوين تنخفض 34.90٪ خلال اليوم
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شهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات اليوم (التاسع والعشرين من أغسطس) الساعة 11:30 صباحاً،حيث انخفضت 0.07٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.10 تريليون دولار. 

شهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات اليوم (التاسع والعشرين من أغسطس) الساعة 11:30 صباحاً،حيث انخفضت 0.07٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.10 تريليون دولار. 

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم تتراجع والبيتكوين تهبط!أسعار العملات الرقمية اليوم تتراجع والبيتكوين تهبط!

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 
1.  تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.94% لتسجل نحو $48,572.26  دولار.
2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.95%  لتسجل نحو $3,215.52 دولار.
3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.43%لتسجل نحو $2.84 دولار. 
4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.20% لتسجل نحو $489.23دولار.
5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.06% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
6.انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.97% لتسجل نحو $1.14 دولار.
7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.26% لتسجل نحو $0.2834  دولار.
8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 6.84% لتسجل نحو  $93.75 دولار. 
9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 0.63% لتسجل نحو  $26.05 دولار.


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

كلمات دالة:العملات الرقميةالبيتكوين

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