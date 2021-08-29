أسعار العملات الرقمية اليوم... بيتكوين تنخفض 34.90٪ خلال اليوم

شهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات اليوم (التاسع والعشرين من أغسطس) الساعة 11:30 صباحاً،حيث انخفضت 0.07٪ عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.10 تريليون دولار.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.94% لتسجل نحو $48,572.26 دولار.

2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.95% لتسجل نحو $3,215.52 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.43%لتسجل نحو $2.84 دولار.

4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.20% لتسجل نحو $489.23دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.06% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.97% لتسجل نحو $1.14 دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.26% لتسجل نحو $0.2834 دولار.

8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 6.84% لتسجل نحو $93.75 دولار.

9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو $1.00 دولار.

10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 0.63% لتسجل نحو $26.05 دولار.



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