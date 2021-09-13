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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:18
أسعار العملات الرقمية اليوم
انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية
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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( الثالث عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:08 صباحاً،بـ 1.40٪ عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.05تريليون دولار.

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( الثالث عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:08 صباحاً،بـ 1.40٪ عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.05تريليون دولار.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.73 لتسجل نحو $44,632.74  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.09%  لتسجل نحو $3,266.24 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.31%لتسجل نحو $2.43 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.28% لتسجل نحو $398.22دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 9.90% لتسجل نحو  $160.18 دولار.
  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.38% لتسجل نحو $1.07 دولار.
  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.48% لتسجل نحو $0.239  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 10.14% لتسجل نحو  $34.97 دولار.
  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
    يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
     

     

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