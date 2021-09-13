أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية

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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( الثالث عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:08 صباحاً،بـ 1.40٪ عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.05تريليون دولار.