أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية

سجلت العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد حتى الساعة 10:09 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.87 تريليون دولار، بانخفاض 3.94٪ عن اليوم الماضي

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.84 لتسجل نحو $42,227.29 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.55% لتسجل نحو $2,930.41 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.42%لتسجل نحو $2.15 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.54% لتسجل نحو $339.14دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.75% لتسجل نحو $136.84 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.97% لتسجل نحو $0.935 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 3.10% لتسجل نحو $0.2017 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 6.03% لتسجل نحو $27.96 دولار.

ثبت سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.



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