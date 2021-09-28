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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:25
انخفاض جماعي يسيطر على العملات الرقمية
سجلت  العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد  حتى الساعة 10:09  صباحاً
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سجلت  العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد  حتى الساعة 10:09  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.87 تريليون دولار

سجلت  العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً من جديد  حتى الساعة 10:09  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.87 تريليون دولار، بانخفاض 3.94٪ عن اليوم الماضي 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.84 لتسجل نحو $42,227.29  دولار.
  • انخفض  سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.55%  لتسجل نحو $2,930.41 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.42%لتسجل نحو $2.15 دولار. 
  • انخفض  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.54% لتسجل نحو $339.14دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.75% لتسجل نحو  $136.84 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 3.97% لتسجل نحو $0.935 دولار.
  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 3.10% لتسجل نحو $0.2017  دولار.
  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 6.03% لتسجل نحو  $27.96 دولار.
  • ثبت سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

 

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