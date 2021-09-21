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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جنوني تتصدره بيتكوين

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:54
انخفاض جنوني تتصدره بيتكوين
سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( واحد وعشرون من سبتمبر) حتى الساعة 8:37 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ 8.05٪عن اليوم الماضي
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سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( واحد وعشرون من سبتمبر) حتى الساعة 8:37 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ 8.05٪عن اليوم الماضي

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( واحد وعشرون من سبتمبر) حتى الساعة 8:37 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ 8.05٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86تريليون دولار ، حيث سجلت خسائر جنونية تصدرتها بيتكوين. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%7.26 لتسجل نحو $42,454.89  دولار.

  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.24%  لتسجل نحو $2,974.62 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.37%لتسجل نحو $2.07 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.83% لتسجل نحو $358.13دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $0.9999 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 6.87% لتسجل نحو  $134.95 دولار.

  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 6.20% لتسجل نحو $0.9285 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 7.64% لتسجل نحو $0.2059  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 10.65% لتسجل نحو  $28.29 دولار.

  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.0 دولار. 

     

    يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
     

     


     

     

كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقمية

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