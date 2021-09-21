أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جنوني تتصدره بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( واحد وعشرون من سبتمبر) حتى الساعة 8:37 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ 8.05٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86تريليون دولار ، حيث سجلت خسائر جنونية تصدرتها بيتكوين.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: