أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جنوني تتصدره بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء ( واحد وعشرون من سبتمبر) حتى الساعة 8:37 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ 8.05٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86تريليون دولار ، حيث سجلت خسائر جنونية تصدرتها بيتكوين.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%7.26 لتسجل نحو $42,454.89 دولار.
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انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.24% لتسجل نحو $2,974.62 دولار.
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انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.37%لتسجل نحو $2.07 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.83% لتسجل نحو $358.13دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $0.9999 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 6.87% لتسجل نحو $134.95 دولار.
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انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 6.20% لتسجل نحو $0.9285 دولار.
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انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 7.64% لتسجل نحو $0.2059 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 10.65% لتسجل نحو $28.29 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.0 دولار.
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