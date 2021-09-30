أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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ارتفعت العملات الرقمية اليوم الخميس ( الثلاثين من سبتمبر) حتى الساعة 8:45 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.92 تريليون دولار، بزيادة 3.21٪عن اليوم الماضي