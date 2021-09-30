أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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ارتفعت العملات الرقمية اليوم الخميس ( الثلاثين من سبتمبر) حتى الساعة 8:45 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.92 تريليون دولار، بزيادة 3.21٪عن اليوم الماضي
ارتفعت العملات الرقمية اليوم الخميس ( الثلاثين من سبتمبر) حتى الساعة 8:45 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.92 تريليون دولار، بزيادة 3.21٪عن اليوم الماضي
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.27 لتسجل نحو $43,511.77 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.35% لتسجل نحو $3,027.08 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.39%لتسجل نحو $2.09 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 10.35% لتسجل نحو $378.62دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 0.02% لتسجل نحو $139.18 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.65% لتسجل نحو $0.9508 دولار.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.65% لتسجل نحو $0.2026 دولار.
- رتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 2.47% لتسجل نحو $28.10 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
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