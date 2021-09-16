أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( السادس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:26 صباحاً،بزيادة بـ 3.61٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.20تريليون دولار
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.05 لتسجل نحو $48,323.77 دولار.
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ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.79% لتسجل نحو $3,633.98 دولار.
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ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.29%لتسجل نحو $2.48 دولار.
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ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.01% لتسجل نحو $431.75دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 3.97% لتسجل نحو $158.56 دولار.
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ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.28% لتسجل نحو $1.12 دولار.
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ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.18% لتسجل نحو $0.2455 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 1.27% لتسجل نحو $35.96 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.
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