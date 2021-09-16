أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( السادس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:26 صباحاً،بزيادة بـ 3.61٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.20تريليون دولار