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أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:46
أسعار العملات الرقمية اليوم
ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.05 لتسجل نحو $48,323.77  دولار
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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( السادس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:26 صباحاً،بزيادة بـ 3.61٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.20تريليون دولار 

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ( السادس عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:26 صباحاً،بزيادة بـ 3.61٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.20تريليون دولار 

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بيتكوين ترتفع

 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%3.05 لتسجل نحو $48,323.77  دولار.

  •  ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.79%  لتسجل نحو $3,633.98 دولار.

  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.29%لتسجل نحو $2.48 دولار. 

  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.01% لتسجل نحو $431.75دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 3.97% لتسجل نحو  $158.56 دولار.

  • ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 3.28% لتسجل نحو $1.12 دولار.

  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.18% لتسجل نحو $0.2455  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 1.27% لتسجل نحو  $35.96 دولار.

  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار. 
     


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