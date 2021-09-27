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أسعار العملات الرقمية اليوم… ارتفاع طفيف تسجله العملات الرقمية

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:15
ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%4.60 لتسجل نحو $43,935.41  دولار
سجلت  العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً طفيف  حتى الساعة 10:05  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.96تريليون دولار
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سجلت  العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً طفيف  حتى الساعة 10:05  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.96تريليون دولار ، بزيادة 5.24٪ عن اليوم الماضي 

سجلت  العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً طفيف  حتى الساعة 10:05  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.96تريليون دولار ، بزيادة 5.24٪ عن اليوم الماضي 

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%4.60 لتسجل نحو $43,935.41  دولار.

  • ارتفع  سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 10.23%  لتسجل نحو $3,106.51 دولار.

  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.53%لتسجل نحو $2.24 دولار. 

  • ارتفع  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.02% لتسجل نحو $352.17دولار.

  • .ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 6.78% لتسجل نحو  $138.89 دولار.

  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 5.14% لتسجل نحو $0.9686 دولار.

  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.31% لتسجل نحو $0.2069  دولار.

  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 3.38% لتسجل نحو  $29.59 دولار.

  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
     

  • العملات الرقمية اليوم

     

    يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
     

     


     

     


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