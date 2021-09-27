أسعار العملات الرقمية اليوم… ارتفاع طفيف تسجله العملات الرقمية

أبرز العناوين

سجلت العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً طفيف حتى الساعة 10:05 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.96تريليون دولار ، بزيادة 5.24٪ عن اليوم الماضي