أسعار العملات الرقمية اليوم… ارتفاع طفيف تسجله العملات الرقمية

سجلت العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً طفيف حتى الساعة 10:05 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.96تريليون دولار ، بزيادة 5.24٪ عن اليوم الماضي
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%4.60 لتسجل نحو $43,935.41 دولار.
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ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 10.23% لتسجل نحو $3,106.51 دولار.
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ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.53%لتسجل نحو $2.24 دولار.
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ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.02% لتسجل نحو $352.17دولار.
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.ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 6.78% لتسجل نحو $138.89 دولار.
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ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.14% لتسجل نحو $0.9686 دولار.
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ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.31% لتسجل نحو $0.2069 دولار.
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ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 3.38% لتسجل نحو $29.59 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
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